إصابة لاعب في بايرن ميونخ بفيروس كورونا

سجل فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليتم إلغاء المباراة الودية أمام ريد بول الزبورغ النمساوي والمقرر لها يوم الجمعة.

وأوضح الفريق الرديف المنافس بالدرجة الثالثة يوم الخميس، أن اللاعب الذي لم يتم الكشف عن هويته سيبقى في العزل الطبي لمدة 14 يوما في الوقت الذي سيتدرب فيه باقي اللاعبين بشكل فردي لحين إجراء جولة جديدة من اختبارات الكشف عن كورونا، علماً بأن الفريق الثاني لبايرن ميونخ والذي يتكون من الشباب تحت 23 عاما، منفصلا تماما عن الفريق الأول.

وفاز الفريق الرديف بلقب دوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي، لكن بحسب اللوائح لا يحق لبايرن المشاركة بفريقين في دوري الدرجتين الأول والثانية، وبالتالي بقي الفريق الرديف في الدرجة الثالثة.