راموس: من حق ميسي مغادرة برشلونة

رأى قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد سيرخيو راموس، يوم الأربعاء، أنه يجب السماح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باتخاذ قراره بشأن مستقبله إن كان يريد البقاء أو مغادرة فريقه برشلونة بعد عقدين من الزمن قضاهما في صفوفه.

وقال راموس عشية المواجهة الافتتاحية لبطولة دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا في شتوتغارت: لقد اكتسب ميسي الحق في تقرير مستقبله. لا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك بأفضل طريقة. بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة لنا، نوده أن يبقى.

وأضاف: ليو يجعل الدوري الإسباني وفريقه أفضل، إنه يجعل الـ"كلاسيكو" أكثر جمالا لأنك تحب الفوز بينما تلعب ضد الأفضل وهو واحد من الأفضل في العالم. لكن لديه الحق في تقرير مصيره.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس الماضي.

ويصر الفريق الكاتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال ساريا.

وتكثر الشائعات حول امكانية انتقال "البرغوث" إلى مانشستر سيتي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا المدرب السابق لميسي في الفريق الكاتالوني