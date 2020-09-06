التشيك تدخل بمنتخب جديد أمام أسكتلندا

يخوض منتخب التشيك بفريق جديد يتكون بالكامل تقريبا من لاعبين غير دوليين لمواجهة منتخب أسكتلندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الإثنين في مباراة حامت الشكوك حول إقامتها سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وسيتولى ديفيد هولوبيك مدرب سبارتا براغ التشيكي مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، إذ ضم للقائمة المدافع الدولي السابق رومان هوبنيك، الذي خاض مباراته الدولية الأخيرة خلال بطولة كأس أوروبا 2016، وستانيسلاف تيتسل مهاجم فريق سبارتا براغ، الذي يمتلك خمس مباريات دولية.



وينتظر أكثر من لاعب مشاركته الدولية الأولى، من بينهم آدم كارابيك (17 عاماً) لاعب وسط سبارتا براغ، الذي سيصبح أصغر لاعب تشيكي يخوض مباراة دولية، حال مشاركته في اللقاء.



وأحرز هوبنيك (36 عاماً) هدف المنتخب التشيكي الوحيد خلال فوزه 1 - صفر على مضيفه المنتخب الأسكتلندي خلال التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2012، ضمن 29 مباراة دولية لعبها خلال مشواره الكروي.



وطغت حالة من الارتباك على المباراة التي تجرى في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالقسم الثاني للبطولة في مدينة أولوموك التشيكية، حيث أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم أنها لن تقام بسبب إصابة لاعبي منتخب بلاده بفيروس كورونا.



وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن مباراة الفريق بالجولة الافتتاحية للمجموعة التي فازت بها جمهورية التشيك 1 - 3 على مضيفتها سلوفاكيا، بعدما اضطرا للدخول في الحجر الصحي الوقائي.



وجاءت نتيجة اختبار خضع له اللاعبان للكشف عن فيروس كورونا سلبية، لكنهما كانا على اتصال وثيق مؤخرا بأحد الموظفين المصابين بالفيروس.