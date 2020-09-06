ساني يشيد بدور هونيس في انتقاله إلى بايرن

أشاد ليروي ساني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالدور الذي لعبه أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي في عملية انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر يوليو الماضي.

وفي تصريحات لمجلة أعضاء بايرن ميونخ "51"، قال اللاعب الدولي: كل واحد يعرف أن أولي هونيس لعب دورا هائلا في بايرن، ولا يزال ذا أهمية، ولقد كان شرفا لي أن أزوره، وأعتقد أنه في مثل هذه اللقاءات بالذات يمكنك أن تشعر بالشيء الخاص المميز لدى بايرن، لأنك عندما تلتقي أحدا بشكل خاص في بيته تشعر بشعور مختلف عما تشعره إذا التقيته في مطعم على سبيل المثال.

ومن الممكن أن يخوض ساني أولى مبارياته التنافسية مع بايرن في الثامن عشر من الشهر الجاري في افتتاح الدوري أمام ناديه الأسبق شالكه، وذلك بعد نحو شهرين من انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي لقاء 50 مليون يورو.

وسيرتدي ساني القميص الذي يحمل الرقم المرموق "10"، وقال ساني: هذا رقم له تاريخ كبير، وقد ارتداه من قبلي لاعبون عظماء، إنه شرف بالنسبة لي، وقد اخترت هذا القميص عن قصد لإرسال إشارة بأنني جئت إلى هنا لأتحمل المسؤولية، ولدي أهداف كبيرة مع بايرن، وأريد أن أظهر أن من الممكن الاعتماد عليَّ في هذا بشكل كامل.

واتدى كل من هونيس ولوتار ماتيوس وأرين روبن القميص رقم عشرة في صفوف بايرن ميونخ.