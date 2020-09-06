لاعبو هولندا يطالبون بتولي تين كات تدريب المنتخب

طالب مجلس لاعبي هولندا بتولي هينك تين كات مدرب اتحاد جدة السابق منصب المدير الفني للمنتخب، وذلك عقب استقالة رونالد كومان ورحيله إلى تدريب برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

وكشفت وسائل إعلام هولندية يوم الأحد أن اتحاد كرة القدم في البلاد طلب من مجلس اللاعبين تقديم نصيحة حول المدرب المستقبلي للمنتخب، وتم طرح اسم هينك تين كات (65 عاماً) المدرب المساعد السابق لبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ومدرب أياكس الهولندي والجزيرة الإماراتي السابق.

وكان لويس فان غال مدرب أياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا السابق، مرشحاً لتولي المهمة للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية.

ونقلت صحيفة "دي تيلغراف" الهولندي عن تين كات قوله: إذا ذكر اللاعبون اسمي بالفعل فهذا أمر يشرفني، فاللاعب هو أفضل مرجع للحكم على عمل المدرب.



وتولى تين كات تدريب اتحاد جدة في نوفمبر من العام الماضي، ولم يصمد سوى 9 مباريات، قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق في فبراير من العام الحالي.