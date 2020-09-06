وولفرهامبتون يتعاقد مع الظهير البرازيلي مارسال

أعلن وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إنه ضم اللاعب الثاني في يومين بعد تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسال قادما من أولمبيك ليون بعقد يمتد لموسمين.



ولم يعلن وولفرهامبتون التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه دفع مليوني يورو من أجل المدافع البالغ عمره 31 عاما. ويأتي التعاقد مع مارسال بعد ضم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا من بورتو يوم السبت في صفقة قياسية لوولفرهامبتون كشفت تقارير صحفية إنها في حدود 35 مليون جنيه إسترليني.



وساهم مارسال في بلوغ ليون الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا وشارك في 26 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات هو ثالث المنضمين إلى وولفرهامبتون بعد الحارس ماتيا شاركيتش القادم في صفقة انتقال مجاني من أستون فيلا.



ويستهل وولفرهامبتون، صاحب المركز السابع في الموسم الماضي، مشواره في الدوري عندما يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم 14 سبتمبر.