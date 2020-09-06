"كورونا" يقصي تراوري من معسكر المنتخب الإسباني

خرج آداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي من قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة أوكرانيا يوم الأحد في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بعدما جاءت نتيجة إيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الاختبار الذي خضع له على هامش معسكر الفريق في مدريد.

وغاب تراوري عن المباراة أمام ألمانيا بسبب عدم وضوح نتيجة الاختبار الذي خضع له مما تسبب في إرجاء مغادرته لإنجلترا، وفي وقت سابق جاءت نتيجة اختبار آداما لفيروس كورونا سلبية وبموجب القانون الإسباني تم السماح له بالتدريب مع زملائه.

ولكن بحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يحق للاعب الذهاب إلى ملعب الفريدو دي ستيفانو لخوض المباراة أمام أوكرانيا ليعود إلى منزله مساء السبت.