إيفرتون يعلن تعاقده مع الكولومبي خاميس

التحق صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز بمدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بتوقيعه مع إيفرتون الإنجليزي لمدة عامين من ريال مدريد الإسباني مع خيار التمديد لعام آخر، وذلك بحسب ما أعلن، الاثنين، القطب الأزرق لمدينة ليفربول.

ونقل موقع إيفرتون عن الكولومبي البالغ من العمر "29 عاما" قوله: أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذا النادي الرائع، وأن أكون هنا مع مدرب يعرفني جيدا، مضيفا: أتطلع لتحقيق أمور رائعة هنا والفوز بأشياء، وهذا ما يهدف اليه الجميع.

وكان أنشيلوتي الذي يشرف على إيفرتون منذ ديسمبر 2019، خلف قدوم خاميس الى ريال مدريد من موناكو الفرنسي عام 2014، ثم ضمه أيضا الى بايرن ميونيخ الألماني حيث لعب الكولومبي على سبيل الإعارة بين 2017 و2019 قبل العودة الى النادي الملكي.

وفي ظل معاناته في صفوف ريال، شدد خاميس على أنه قادم لإيفرتون: من أجل محاولة التطور، التحسن. كما أتيت الى هنا من أجل مساعدة الفريق على الفوز ولعب كرة جميلة، كرة ممتعة.

وتابع :أنا مقتنع، بوجود كارلو أنشيلوتي والطاقم الفني، بإمكاننا تحقيق أشياء كبيرة، من بين أكبر الأسباب لقدومي هو وجود كارلو أنشيلوتي. استمتعت بأوقات رائعة تحت قيادته سابقا في ناديين مختلفين. هذا سبب هائل خلف قدومي الى هنا.

وأشاد أنشيلوتي بالنجم الكولومبي المتوج مع ريال بلقب كل من الدوري الإسباني ودوري الأبطال مرتين ومع بايرن بلقب الدوري الألماني مرتين أيضا، قائلا: كما يعلم الجميع، خاميس لاعب رائع يتمتع بالكثير من المؤهلات والقدرات على تمرير الكرات الحاسمة للمهاجمين.

وأشار الى أن لاعب بورتو البرتغالي السابق : متحمس حقا لمشروع النادي وواقع أننا نريد التطور. كان متحمسا حقا للتوقيع ولم أكن بحاجة للكثير من الوقت من أجل إقناعه.

وأصبح خاميس لاعب الوسط الثاني الذي يلتحق بإيفرتون بعد البرازيلي ألن الذي وقع لفريق "غوديسون بارك" قبل يومين قادما من نابولي الإيطالي في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو حتى صيف 2023.