تيباس: الجماهير ستعود بمجرد توفر اللقاح في العام الجديد

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إن الجماهير ستعود للملاعب في إسبانيا في بداية العام المقبل بمجرد توفر لقاح لفيروس كورونا للسكان.

وكان تيباس أكد في وقت سابق من العام الحالي أن المباريات ستشهد حضور نسبة من سعة الملاعب في سبتمبر بغض النظر عن عملية العثور على لقاح.



لكن ارتفاع حالات الإصابة في إسبانيا، وتجاوزها 500 ألف مصاب يوم الاثنين، أدى إلى تأجيل خطط فتح الملاعب وحظر التجمعات الكبيرة.



وقال تيباس في فيديو في القنوات الرسمية لرابطة الدوري قبل انطلاق الموسم يوم الجمعة المقبل: عودة الجماهير إلى الملاعب مثل المعتاد مرتبطة بالعثور على لقاح ونأمل في تحقيق ذلك في يناير أو فبراير، رئيس الوزراء قال اليوم إن بداية حصول السكان على لقاح ستكون في ديسمبر لذا فهذا هو الموعد الفاصل.



وتابع : عدة حكومات أعلنت عن توفر لقاح في حدود هذه الفترة وأعتقد أنها بداية النهاية لهذا الكابوس للمجتمع العالمي.



وستقام مباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ وإشبيلية في وقت لاحق من الشهر الحالي بحضور الجماهير في بودابست فيما شهد الدوري الفرنسي عودة الجماهير لكن بنسبة قليلة من سعة الملاعب في مباريات محددة.