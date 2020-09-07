سواريز يعود إلى مقاعد الدراسة للانتقال إلى يوفنتوس

ذكرت وسائل إعلام في إيطاليا وأوروغواي يوم الأحد، أن لويس سواريز مهاجم برشلونة سيؤدي اختبار لغة يوم الاثنين في إطار سعيه للحصول على الجنسية الإيطالية ليتمكن من الانتقال إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتحدثت تقارير واسعة النطاق عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مهاجم أوروغواي البالغ من العمر 33 عاما الذي قد يلعب، إذا أكمل انتقاله ليوفنتوس، بجوار جيورجيو كيليني مدافع إيطاليا الذي عضه سواريز في مباراة بكأس العالم 2014.

لكن يوفنتوس وصل إلى الحد الأقصى من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بتعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو والأمريكي الدولي ويستون ماكيني وسيسمح له فقط بضم سواريز إذا حصل على جواز سفر إيطالي.

وقالت تقارير إعلامية إن سواريز مؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية لأن زوجته مواطنة إيطالية، رغم أن ليس من الواضح كيف يمكن استكمال هذه العملية التي تستغرق عدة سنوات في المعتاد خلال شهر واحد.

وذكر برنامج "بوليديبورتيفو" في تلفزيون أوروغواي بالإضافة لصحف إيطاليا يوم الأحد أن سواريز سيؤدي يوم الاثنين امتحان المرحلة "ب1" في اللغة الإيطالية، التي تعد مرحلة تحت المتوسطة وهي الحد الأدنى المطلوب.

ويبدأ الموسم الجديد في الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر لكن فترة الانتقالات لن تنتهي سوى في الخامس من أكتوبر.