ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الاثنين، إلى تمارين برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن قرر البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضا عن المضي قدما في رغبته بالرحيل هذا الصيف.

وبعد أيام من التجاذبات بين الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد أفضل لاعب في العالم، الاثنين، يقود سيارته باتجاه مدينة "سانت جوان ديسبي" الرياضية قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ)، حيث من المتوقع أن يشارك في التمارين للمرة الأولى تحت إشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.