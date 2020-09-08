الإيطالي زانيولو يخضع إلى عملية جراحية في الركبة

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبه نيكولو زانيولو سيخضع لعملية جراحية يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات تعرضه لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وذكر روما عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم الثلاثاء، أن زانيولو (21 عاماً) تعرض للإصابة في المباراة التي خاضها مع المنتخب الإيطالي أمام نظيره الهولندي يوم الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف أن زانيولو خرج من المباراة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي أقيم في ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام وشهد فوز إيطاليا 1 صفر، وهي مباراته الدولية السابعة.

ويحل روما ضيفا على فيرونا في مستهل مشواره ببطولة الدوري الإيطالي يوم 19 سبتمبر الجاري.