السماح لأندية إسبانيا بإجراء خمسة تغييرات

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إن أندية الدرجتين الأولى والثانية سيسمح لها بإجراء خمسة تغييرات في مباريات الموسم المقبل بعد تصديق الدوري على تمديد فترة تغيير القاعدة.

وأجرى المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، تغييرا على اللوائح الحاكمة لعدد التغييرات بعد استئناف الموسم الماضي الذي تضرر من جائحة كوفيد-19 لمساعدة الفرق خلال فترة مزدحمة بالمباريات واستكمال الموسم في فترة قصيرة.



ومدد المجلس فترة إجراء خمسة تغييرات لكل فريق في المباراة حتى أغسطس 2021 لكن مسابقات الدوري يمكنها بشكل فردي تحديد رغبتها في تطبيق هذا التعديل بالقواعد.



وانضمت إسبانيا إلى ألمانيا وفرنسا في الإعلان عن السماح بالتغييرات الخمسة في الموسم الجديد بينما صوتت أندية الدوري الانجليزي الممتاز ضد تمديد فترة تغيير القاعدة والسماح بإجراء ثلاثة تغييرات فقط، وينطلق دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الجمعة.