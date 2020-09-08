فحص جميع أفراد منتخب بلجيكا بعد إصابة لاعب بـ"كورونا"

سيضطر المنتخب البلجيكي لكرة القدم بأكمله، بما في ذلك الجهاز الفني، إلى الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الثلاثاء بعد إصابة مدافعه براندون ميخيلي، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وكشف متحدث باسم الاتحاد لوكالة "فرانس برس" إن هذا الفحص العام، وهو الثالث منذ الأول من سبتمبر، لن يحل دون إقامة مباراة بلجيكا ضد آيسلندا الثلاثاء في بروكسل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان: بعد الاختبار الإيجابي بـ"كوفيد-19" للاعب نادي بروج براندون ميخيلي، سيخضع جميع أفراد المنتخب والطواقم لاختبار جديد يوم الثلاثاء، و بهذه الطريقة، سيتم احترام بروتوكولات الاتحادين الأوروبي لكرة القدم ونظيره البلجيكي.

وجاءت نتيجة فحص ابن الـ27 عاما إيجابية الأحد غداة المباراة التي فازت بها بلجيكا على الدنمارك 2-0 في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وبقي ميخيلي الذي خاض حتى الآن مباراة دولية واحدة تعود إلى عام 2019، على مقاعد البدلاء في تلك المباراة.

وأجريت الاختبارات الأحد على كافة أعضاء المنتخب البلجيكي الذي يتصدر حاليا تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك للمرة الثانية منذ التجمع الذي بدأ في الأول من سبتمبر بحسب ما أفاد المتحدث باسم اتحاد اللعبة ستيفان فان لوك.