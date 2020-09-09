أستون فيلا يبرم أكبر صفقة في تاريخه

أبرم نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم صفقة قياسية تسجل في تاريخه بتعاقده يوم الأربعاء مع المهاجم أولي واتكينز من برينتفورد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

واقتسم واتكينز (24 عاماً) صدارة قائمة هدافي دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، برصيد 29 هدفا لكل منهما، ووقع عقدا لمدة خمسة أعوام وبات ثاني صفقة لأستون فيلا في سوق الانتقالات الحالية بعد المدافع ماتي كاش الذي تعاقد معه النادي من نوتنغهام فورست مقابل 16 مليون إسترليني.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا : أولي تطور حتى أصبح واحدا من أبرز المهاجمين المطلوبين في بلادنا، ونتطلع إلى استعراض قدراته بقميص أستون فيلا. هو شخص يتمتع بإصرار هائل.

ومن ناحيته، قال واتكينز إنه لا يطيق انتظار ارتداء قميص أستون فيلا والمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف: أود تحقيق شيئ من نوع خاص هنا وأن أسجل بعض الأهداف.