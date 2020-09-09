ديشان ينفي التقليل من باريس بعد إصابة مبابي بكورونا

نفى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أن يكون قد قلل من احترام أي شخص، رداً على غضب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان في مسألة إصابة نجم الفريق كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال تواجده مع منتخب بلاده.

ووصلت نتائج فحوص الكشف عن "كوفيد-19" التي خضع لها لاعبو بطل العالم مساء الاثنين حين كان الفريق يتدرب على ملعب "ستاد دو فرانس"، إذ كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن إصابة مبابي قبل أن يعلم ناديه بذلك.

وحرمت الإصابة بالتالي مبابي، الذي سجل هدف الفوز 1-صفر على السويد السبت، من المشاركة أمام كرواتيا الثلاثاء في إعادة لنهائي مونديال روسيا 2018 والتي انتهت بالنتيجة ذاتها بفوز فرنسا 4-2.

وكانت إدارة المنتخب تتمنى الحصول على تأكيد من المختبر قبل أن تُعلم نادي العاصمة، ولكن بمجرد انتشار الخبر، قررت إصدار بيان تشير فيه إلى إصابة مبابي، وذلك وفق ما قاله ديشان.

وأوضح: حتى لا تذهب الامور في كل الاتجاهات ويتم تفسيرها كيفما كان، قررنا إصدار بيان. كنا في عجلة من أمرنا. لا أبحث عن عذر. كان هناك القليل من الشك ولكن كان من المفترض أن ننظر التأكيد. خططنا لإعلام باريس سان جيرمان لكننا فوجئنا. أنا آسف لمسؤولي بي اس جي، لكن لا يمكنني أبدا الاعتبار أننا قللنا من احترام أي شخص.

وفي المقابل، شن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي هجوما على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إذ قال لإذاعة "مونتي كارلو": غير مقبول أن نعلم من الصحافة أن لدينا لاعبا مصاب. إنهم يتواصلون ويعيدون اللاعب إلى المنزل والآن ماذا نفعل؟ لا أحد من الاتحاد اتصل بباريس سان جيرمان. لا أحد اتصل بنا.

وبات مبابي سابع لاعب من سان جيرمان يصاب بالفيروس بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.