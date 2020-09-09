فليك يرفض الانشغال بـ"الثلاثية".. ويركز على المستقبل

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه يتطلع إلى الموسم الجديد والتحديات المقبلة، رافضا الاستمرار في الانشغال بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها بايرن في الموسم الماضي.



وقال فليك (55 عاماً) يوم الأربعاء عقب تسليم كأس دوري الأبطال إلى متحف النادي : لقد وصلنا إلى الأهداف التي كنا نسعى لها، واحتفلنا أيضا، لكن الآن انتهى الأمر وعلينا التركيز على الأهداف الجديدة.



وحصل بايرن ميونخ على فترة راحة أطول بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا التي توج بها في أغسطس الماضي، إذ جرى تأجيل مباراة الفريق في الدور الأول بكأس ألمانيا حتى أكتوبر المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في موسم 2020 - 2021 بمواجهة شالكه في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم في 18 سبتمبر الجاري.



واختتم فليك حديثه: لا أعتقد أن فريقي يواجه مشكلة تتعلق بالحافز، اللاعبون في بايرن ميونخ يرغبون في تحقيق النجاح وتأكيد الجدارة بهذا النجاح.