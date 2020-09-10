إقامة نهائي "أبطال آسيا" من مباراة واحدة في منطقة الغرب

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، إقامة نهائي دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية من مباراة واحدة في منطقة الغرب، كما أجل بطولات القارة للناشئين والشباب المقررة العام الحالي إلى العام المقبل.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني، أن المكتب التنفيذي وافق على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

وأكد المكتب التنفيذي أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.



وأضاف المكتب التنفيذي أيضا أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجيستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وافق المكتب التنفيذي على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن بأسف عن إلغاء البطولة في نسخة عام 2020.



وقامت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتشكيل لجنة فرعية، من أجل اتخاذ أي قرارات طارئة تتعلق بالمسابقة، وسوف يتم تشكيل لجنة فرعية مشابهة عند إقامة المباريات في منطقة الشرق، والتي ستقام الآن في الفترة من 15 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2020.