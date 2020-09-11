كومان: ميسي الأفضل في العالم وسعداء ببقائه

عبر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن سعادته بالأنباء التي تحدثت عن استمرار النجم المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكاتالوني في الموسم المقبل بعد أن تسبب الأخير في عاصفة كبيرة عندما سعى إلى مغادرة النادي دون أي مقابل مادي في الشهر الماضي.



وأكد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة في الأسبوع الماضي استمراره في صفوف الفريق الذي أمضى معه كامل مسيرته الكروية في الموسم المقبل وبدأ بالفعل التدريبات تحت قيادة المدرب الجديد كومان يوم الاثنين الماضي.



وفي أول حديث له بعد عاصفة انتقال ميسي قال كومان عبر القناة الإعلامية لبرشلونة يوم الجمعة : شيء عظيم. الكل يعرف أنه أفضل لاعب على مستوى العالم وبالتالي فإن وجود هذا اللاعب في فريقك هو شيء استثنائي.



وأضاف المدرب الهولندي : بالنسبة لنا من المهم جدا الآن توفير أفضل الظروف للعمل أمام ليونيل الذي لا جدال في نوعيته وتميزه. ومن الرائع أن يكون ضمن تشكيلة برشلونة هذا الموسم. الكل سعيد فعليا بذلك.



ويمكن أن يشارك ميسي مع الفريق لأول مرة منذ ظهور قضية الانتقال عندما يخوض برشلونة مباراة ودية في مواجهة خيمناستيك دي تاراغونا يوم السبت استعدادا للموسم الجديد.



وتأجلت مباريات برشلونة في أول أسبوعين من الموسم المحلي الجديد الذي ينطلق السبت بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي حيث خسر 8-2 أمام بايرن ميونيخ الذي توج باللقب لاحقا.



وأضاف كومان : من الجيد خوض مباريات ودية. كل لاعب يحتاج إلى اللعب لمدة 45 دقيقة لاستعادة مستوى الأداء الذي نسعى إليه.



وأردف كومان : النتيجة ليست أهم شيء في هذه المباراة لكننا تحدثنا عن الجوانب الخططية والفنية وعما نحتاج إليه عندما نسيطر على الكرة وكيفية الضغط على المنافس عندما يسيطر على الكرة. كل هذه التفاصيل التي نريد تطبيقها على أرض الواقع يوم السبت.