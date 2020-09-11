مورينيو: الأولوية لتوتنهام التعاقد مع مهاجم

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن الأولوية بالنسبة له هي التعاقد مع مهاجم لدعم هاري كين في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق السبت.



وتحمل كين مهاجم إنجلترا عبئا ثقيلا مع توتنهام في الموسم الماضي بعد أن كان رأس الحربة الوحيد وعانى من إصابة قوية بعضلات الفخذ الخلفية في أول يوم بالعام الجديد.



وتعافى كين، الذي سجل 18 هدفا في موسم 2019-2020، لذا سيقود الهجوم عند استضافة إيفرتون يوم الأحد وأكد مورينيو أنه في حاجة ماسة لخيار إضافي.



وأبلغ الصحفيين يوم الجمعة :أريد وأحتاج مهاجما لكنني أريد أن أوضح أن الإدارة تعرف أنني أحتاج وأريد ذلك.



وأضاف: هل سنتعاقد مع مهاجم؟ أعتقد أن هذا سيحدث حقا من أجل توازن التشكيلة والفريق يحتاج لذلك حاليا لأن التشكيلة متوازنة جدا وتوجد خيارات مختلفة في أماكن مختلفة.



واعتاد توتنهام تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو وحاليا مع مورينيو الاعتماد على مهاجم صريح مثل سون هيونغ مين، الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الماضي، لتقديم الدعم.



ويخوض مورينيو فترة إعداد لأول مرة مع توتنهام وسط هدوء نسبي للنادي في فترة الانتقالات حيث ضم الظهير مات دوهيرتي من ولفرهامبتون واندرارز ولاعب الوسط بيير-إيميل هويبرج من ساوثامبتون وحارس انجلترا السابق جو هارت في انتقال مجاني.



لكن تبدو التشكيلة قصيرة أمام التحدي الدائم بدخول المربع الذهبي في الدوري بعد التراجع للمركز السادس في الموسم الماضي.



وأضاف المدرب البرتغالي: ندرك ما نحتاجه ونعمل على ذلك ولا يمكننا دخول سوق الانتقالات وإنفاق ثروة على اللاعبين لكننا جميعا نعمل جاهدين على التحلي بتوازن جيد وهذا قد يتم بضم مهاجم جديد.



وقال مورينيو إن الظهير الأيسر داني روز قد ينتقل للدوري الإيطالي.



وتابع : من الصعب جدا أن يبقى هنا بعد أن أصبح بن ديفيز مهما في مركز الظهير الأيسر ورايان سيسينيون يشكل استثمارا للنادي ونريد تطويره. لذا سيكون من الصعب جدا بقاء داني واذا انتقل إلى جنوة الإيطالي ستكون خطوة جيدة جدا له.