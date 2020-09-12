أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى فولهام

أسدل أرسنال الستار عن فعاليات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير 3 - صفر على جاره ومضيفه فولهام يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من المسابقة.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة رغم الأداء الجيد من فولهام في معظم الفترات، وفي الشوط الثاني سجل المدافع البرازيلي غابرييل ماغاليس والمهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفين آخرين في الدقيقتين 49 و57.

وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم فيما تلقى فولهام صدمة كبيرة في بداية الموسم الحالي بعد عودته إلى دوري الدرجة الممتازة حيث قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.