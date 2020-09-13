غرينوود يثير الجدل مرة أخرى عبر "فيديو" جديد

اعتذر ميسون غرينوود مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد مرة أخرى بعد ظهوره في فيديو جديد بينما يستنشق غازا من بالون يعتقد أنه أوكسيد النيتروس المعروف بـ"غاز الضحك" ليثير الجدل مجدداً بعد حادثة دخول فتاتين إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في آيسلندا.



وكان غرينوود (18 عاماً) قد استبعد من تشكيلة منتخب بلاده في آيسلندا الأسبوع الماضي مع لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن بسبب خرق قواعد الحجر الصحي.



وقال غرينوود في بيان أصدره مانشستر يونايتد: أوضحوا لي الآن المخاطر الصحية المرتبطة بهذا السلوك وأقر بأنني لم أكن على صواب بالإقدام على هذا التصرف، أناشد الآخرين عدم السير على خطاي.



وأضاف اللاعب الشاب: وبما أن عمري 18 عاما فإنني أتعلم طوال الوقت لكن تبين لي خلال الأسبوع الحالي أنه يفترض بي التصرف بصورة راقية كثيرا نظرا لوضعي كلاعب كرة قدم ومن ثم فلابد لي من احترام هذا الوضع مستقبلا.





وكان نادي أرسنال أجرى تحقيقا مع مهاجمه ألكسندر لاكازيت في وقت سابق من العام الحالي عقب حادث مماثل كما حذر النادي اللندني عددا من لاعبيه من مخاطر الإقدام على مثل هذا التصرف في ديسمبر 2018.