لوريس: توتنهام بحاجة إلى تعلم طريقة "الفوز القبيح"

كشف هوغو لوريس حارس توتنهام هوتسبير أن المدرب جوزيه مورينيو يحاول غرس الانتصارات في الفريق وأكد ضرورة الالتزام بهذه الفلسفة حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالأداء الجميل.



وتلقى توتنهام دفعة كبيرة بعد تعيين مورينيو خلفا للمدرب ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأنهى الموسم في المركز السادس بعدما كان يقبع بالمركز 14.



وأظهر فيلم وثائقي على منصة أمازون برايم أن المدرب البرتغالي كان ينتقد لاعبيه لكونهم لطفاء بشكل مبالغ فيه، ويثق لوريس أن فريقه يجب أن يكون "مشاغبا" داخل الملعب.



ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الحارس الفرنسي البالغ عمره 33 عاما: بالفعل هذا صحيح في كرة القدم، أنت تحتاج في بعض الأحيان إلى تعلم كيفية تحقيق الفوز بطريقة قبيحة، لا تحتاج دائما إلى تقديم كرة ممتعة من أجل الفوز بل تحتاج إلى تعلم فقط كيف تفوز.



وأضاف الحارس الفائز بكأس العالم: هذا لا يعني ألا تكون لطيفا خارج الملعب لكن عندما تكون داخل الملعب يجب أن تفعل كل شيء ممكن. ربما تضطر إلى أن تكون مشاغبا لانتزاع الانتصار لكن إذا حققت الفوز بمثل هذه المباريات فهذا يزيدك قوة.



وتابع: لا نزال نحتاج إلى الموهبة وروح الفريق وكل هذه الأمور المعتادة لكن أحيانا هذا لا يكون كافيا، يحاول المدرب غرس عقلية الانتصارات وهو الأمر الذي يجب علينا جميعا اتباعه.



ويبدأ توتنهام مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون يوم الأحد.