مبابي يهدد باريس سان جيرمان بالرحيل نهاية الموسم

كشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن الفرنسي الدولي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بحلول نهاية الموسم الحالي، رغبة منه بالبحث عن تجربة جديدة.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة، أخطر ناديه بأنه يرغب في اللعب لموسم آخر في صفوفه على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في مكان آخر، قائلة إنه يخطط للانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني، فيما يحاول ناديه الحالي منع تلك الخطوة من خلال تحسين عقده الحالي الذي يمتد حتى صيف 2022، والذي وقعه عندما قدم من موناكو صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو وضعته ثانياً في قائمة أغلى اللاعبين في التاريخ خلف زميله الحالي البرازيلي نيمار، والذي ارتدى قميص باريس سان جيرمان لقاء 222 مليون يورو.

ويأتي ريال مدريد وبرشلونة من بين الأندية التي يحتمل أن يكون لديها اهتمام بضم مبابي، كما أنه من الممكن أن يكون ليفربول أو مانشستر يونايتد في إنجلترا الوجهة المقبلة لمبابي.