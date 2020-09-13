مورينيو "الغاضب" يتهم لاعبي توتنهام بـ"الكسل"

اتهم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بعضا من لاعبيه بالكسل وضعف اللياقة عقب الخسارة بملعبه بهدف دون رد من إيفرتون في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وعكست الخسارة بهدف دومينيك كالفرت-لوين من ضربة رأس في الدقيقة 55 مشاكل توتنهام خاصة في الشوط الثاني ما دفع مورينيو لانتقاد فريقه بتعبيرات قاسية، إذ قال: أمام فريق جيد مثل إيفرتون إذا سمحت له باللعب من الخلف سيشعر براحة لأنه يمتلك لاعبين متميزين خططيا واذا لم تضغط عليهم ستعطيهم ذخيرة، لقد كنا كسالى في الضغط وهذه نتيجة سوء اللياقة البدنية وفترة الإعداد السيئة وبعض اللاعبين لم يخوضوا فترة إعداد والبعض في حالة ذهنية سيئة، لا أريد التحدث عن ذلك وأنا لست متأكدا.



ولم تكن للمهاجم هاري كين بصمة أمام المرمى لكنه لم يجد مساندة من خط وسط يفتقر للإبداع، وتابع مورينيو : أنا محبط من فريقي، ورسالتي ستبقى داخل غرفة الملابس، أنا سعيد بعدم تصوير المزيد من الحلقات من أمازون لأن هذه الأمور يمكن أن تبقى بيننا.



وكان توتنهام محور سلسلة وثائقية مصورة تسلط الضوء على وصول مورينيو للنادي ليخلف المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر الماضي.