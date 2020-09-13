وولفرهامبتون يمدد عقد نونو سانتو 3 مواسم

جدد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، عقد نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أعوام بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

ويتولى البرتغالي إسبيريتو سانتو (46 عاماً) تدريب وولفرهامبتون منذ مايو 2017، ونجح بعد ثلاثة مواسم قضاها في المنصب، في قيادة الفريق للتأهل إلى دور الثمانية بالمنافسات الأوروبية للمرة الأولى خلال 50 عاما، وذلك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

كذلك نجح الفريق في التنافس بثبات على إحراز أحد المراكز الثمانية الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2019.

ورغم إنجازاته في الفترة الماضية، يفضل سانتو التركيز على المهام المقبلة، حيث يعد الفريق لمباراته الأولى في موسم 2020 - 2021 المقررة أمام شيفيلد يونايتد يوم الاثنين.