كورونا يخفّض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد أن مكافآت الأندية في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا ستقل بنسبة 20% مقارنة بالنسخة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأكد اتحاد الكرة الألماني التقرير الذي نشرته مجلة "كيكر" والذي كشف عن حصول الأندية الـ64 المشاركة في الدور الأول على 137 Hلف يورو لكل منها، مقارنة بـ175 ألفاً و500 يورو في العام الماضي، وأشار الاتحاد إلى أن كل الأندية بداية من دوري الدرجة الثالثة ستتقاضى 30 ألف يورو لتنفيذ البروتوكول الصحي الصارم والإلزامي.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأندية ستحصل على أموال أقل في الأدوار التالية من مسابقة الكأس، إذ أنه في السابق كانت المكافأة تتزايد مع كل دور، فيما يتحصل اتحاد الكرة الألماني على القيمة المالية للجوائز من خلال تسويق حقوق البث والرعاية.