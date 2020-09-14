إيمري "محبط" بعد تعادل فياريال وهويسكا

اعترف أوناي إيمري مدرب فياريال بأنه محبط بعدما أخفق فريقه في استغلال سيطرته أمام هويسا واكتفى بالتعادل 1-1 مع الفريق العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.



وسجل فياريال هدفين ألغاهما الحكم ثم تأخر بهدف سجله بابلو مافيو قبل الاستراحة، لكن جيرارد مورينو تعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وقال إيمري الذي تولى قيادة فياريال في يوليو تموز الماضي بعد إقالة خابي كاييخا رغم إنهاء الموسم في المركز الخامس: أشعر بالحسرة أننا لم نتمكن من بدء الموسم بالانتصار على أرضنا، سيطرنا على أول نصف ساعة وسجلنا هدفين تم إلغاؤهما وأوقفنا الهجمات المرتدة للمنافس لكن بعد توقف المباراة للشرب فقدنا الكرة بعض الشيء واستقبلنا هدفا وتراجع إيقاعنا.



ويعود إيمري إلى كرة القدم الإسبانية بعدما أنهى حقبة ناجحة مع إشبيلية في 2016 وتولى تدريب باريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى تدريب أرسنال خلفا للمدرب أرسين فينغر في 2018

لكنه أقيل في نوفمبر الماضي بعد معاناة في موسمه الثاني.



وأشاد إيمري بجهود هويسكا في أول مباراة بعد العودة إلى دوري الأضواء لكنه أكد حاجة ناديه إلى الكثير من التحسن، وأتبع: فعلنا أشياء أكثر من المنافس لكن هذا ليس كافيا، أعرف أن هويسكا قضى فترة إعداد رائعة ويحمل الكثير من الآمال لكن يجب أن نطلب المزيد من أنفسنا، هناك توقعات عالية بخصوصنا وهذا يجعلنا نشعر ببعض التوتر، نحتاج إلى التحسن والتطور.