بدء محاكمة القطري الخليفي في سويسرا بتهمة الفساد

بدأت يوم الاثنين في سويسرا محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وشبكة "بي.إن" الإعلامية القطرية، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.



ويتهم فالك (59 عاماً) الذي أوقفته لجنة القيم التابعة لـ"فيفا" لعشر سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، بينما الخليفي متهم بتحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.



ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حتى 25 من الشهر الجاري وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارا في القضية بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل.



ويدعي مكتب الادعاء العام في سويسرا بأنه خلال الفترة ما بين 2013 و2015 استغل فالك منصبه في "فيفا" للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من بطولات كأس العالم وكأس القارات لشركاء إعلاميين كان يفضلهم.



وقال المكتب أيضا إن فالك حصل على مزايا أخرى تتمثل في استخدام فيلا تعود للخليفي في سردينيا طوال 18 شهرا دون دفع أي مقابل وهو ما قدره بما يتراوح ما بين 900 ألف يورو و1.8 مليون يورو خلال هذه الفترة.



وظل فالك أمينا عاما للفيفا لمدة ثمانية أعوام حتى 2015 وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وفي البرازيل عام 2014.