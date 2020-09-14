لامبارد يصف تعليقات كلوب عن تشيلسي بـ"المسلية"

أكد فرانك لامبارد أنه "يتسلى" بتعليقات يورغن كلوب عن إنفاق تشيلسي، مشيراً إلى أن نجاح ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي يعود إلى دفع مبالغ طائلة.



وأنفق تشيلسي، المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش حوالي 200 مليون جنيه إسترليني لضم تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وحكيم زياش وبن تشيلويل قبل انطلاق الموسم الجاري.



وقال كلوب، الذي تعاقد فقط هذا الموسم مع كوستاس تسيميكاس الظهير الأيسر من أولمبياكوس، إن ليفربول لن ينفق مثل هذه المبالغ الضخمة لأنه "من نوعية مختلفة" من الأندية .



ورد لامبارد لوسائل إعلام بريطانية: أرى أن هذا الأمر مسلٍ بعض الشيء لأنه عند الحديث عن ملاك الأندية، فلا أعتقد أن مجال عملهم يكون مهما، نحن نتحدث عن ملاك أثرياء جدا في الدوري الإنجليزي الممتاز. قصة ليفربول قصة رائعة لناد على مدار خمس سنوات يتولى فيها كلوب المسؤولية ولقد لجأ إلى ضم لاعبين من أعلى المستويات بالفعل.



وضرب لامبارد مثلا بتعاقد ليفربول مع لاعبين من عينة فيرجيل فان ديك والحارس أليسون وفابينيو ونابي كيتا وساديو ماني ومحمد صلاح وقال: هم لاعبون رائعون انضموا مقابل أسعار عالية جدا.

