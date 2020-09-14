نيمار: تعرضت إلى الإساءة.. ولم يعاملوني بعدل

طالب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حكام المباريات بالتعامل بحيادية، وذلك بعدما طرد من ملعب مباراة فريقه أمام مرسيليا، فيما أعلن ناديه مساندته له على خلفية شكواه من تعرضه إلى إساءة عنصرية.

وكتب نيمار على حسابه الشخصي في "تويتر": طردني الحكم لأني أردت الرد على شخص أساء لي، كان يتعين علي القيام بشيء قبل مغادرة الملعب، لأن الحكام لم يحركوا ساكنا، المخالفات والسباب والشتائم جزء من عالم كرة القدم لكن لا يمكن القبول بالعنصرية والتعصب.

وحث سان جيرمان في بيان يوم الاثنين رابطة الدوري الفرنسي على التحقيق في الواقعة، وقال: يساند باريس سان جيرمان بقوة نيمار الذي قال إنه كان ضحية إساءة عنصرية من لاعب منافس، ويشدد النادي على إنه لا وجود للعنصرية في المجتمع أو في كرة القدم أو في حياتنا ويدعو الجميع للابلاغ عن أي شكل من أشكال العنصرية في جميع انحاء العالم.

وأضاف: يدعو سان جيرمان لجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي للتحقيق والتأكد من الحقائق ويضع كل امكانياته تحت تصرف الرابطة لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع توترت أجواء المباراة كثيرا وحدث شجار فعلي بين لاعبي الفريقين، ليطُرد نيمار ولافين كورزاوا ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان وبينديتو وجوردان أمافي من مرسيليا بعد تبادل اللكمات.