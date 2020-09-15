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أوباميانغ ينهي التكهنات.. ويجدد لـ3 مواسم مع أرسنال

المصدر: لندن - رويترز
أوباميانغ حضر إلى أرسنال في يناير 2018
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أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مهاجمه بيير إيمريك أوباميانغ وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات، لينهي تكهنات بشأن رحيله بعد بدء العام الأخير في عقده.

وسيمنح قرار أوباميانغ بالبقاء مع أرسنال دفعة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي قال إنه يريد بناء التشكيلة حول الدولي الغابوني عقب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقال أوباميانج في بيان: لم يكن التعاقد مع هذا النادي المميز محل شك. بفضل جماهيرنا وزملائي وعائلتي والجميع في هذا النادي أشعر أنني أنتمي إلى هنا، أثق في أرسنال. يمكننا تحقيق أشياء كبيرة معا، نملك شيئا مثيرا هنا وأعتقد أن القادم أفضل لأرسنال.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن العقد الجديد لأوباميانغ يجعل المهاجم البالغ عمره 31 عاما من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق إلى جوار لاعب الوسط مسعود أوزيل.

كلمات دالّة

#أوباميانغ, #أرسنال, #أرتيتا, #أوزيل

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