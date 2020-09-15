الدنماركي لاودروب يتعافى من سرطان الدم

كشف برايان لاودروب لاعب رينجرز ومنتخب الدنمارك لكرة القدم السابق يوم الثلاثاء، أنه تعافى من مرض سرطان الدم بعد معركة استمرت عشر سنوات.

وكتب لاودروب (51 عاماً) في حسابه على "إنستغرام": اليوم وبعد عشر سنوات من العلاج والفحوص، حصلت أخيرا على تأكيد بأنني تخلصت تماما من السرطان.

وشارك لاودروب في 116 مباراة مع رينجرز بين 1994 و1998 وقاده لإحراز لقب الدوري الأسكتلندي ثلاث مرات مرات متتالية بالإضافة للفوز بكأس الاتحاد الأسكتلندي مرتين وكأس رابطة المحترفين مرتين، كما لعب لمصلحة بايرن ميونخ وتشيلسي وأياكس أمستردام.

وخاض لاودروب 82 مباراة مع منتخب الدنمارك وكان ضمن التشكيلة التي خالفت كل التوقعات لتحرز لقب بطولة أوروبا 1992.