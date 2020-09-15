بعد مخالطته مصاباً.. الفرنسي كومان يدخل الحجر الصحي

سيخضع جناح بايرن ميونخ الفرنسي كينغسلي كومان للحجر الصحي في منزله، بعد مخالطته أحد الأشخاص المقربين إليه المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.

وسيغيب كومان مسجل الهدف الوحيد لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه الافتتاحية ضد شالكه الجمعة في الدوري الألماني.



وأعلن بايرن أن كومان خضع لفحص الأحد جاءت نتيجته سلبية من دون أن يشير إلى الوقت الذي سيمضيه الفرنسي في الحجر. وسيتبع كومان بالتالي تعليمات معهد روبرت كوخ الصحي والبروتوكول الصحي الصارم المعتمد من قبل رابطة كرة القدم في ألمانيا لدى استئناف الدوري منتصف مايو خلال الموسم الماضي.