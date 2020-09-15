بيانيتش: كنت واثقاً من اللعب إلى جانب ميسي

أكد البوسني الدولي ميراليم بيانيتش أنه لم يساوره شك مطلقا في أنه سيلعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف برشلونة الإسباني لكرة القدم خلال هذا الموسم، وذلك لدى تقديمه أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء كلاعب جديد للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد حسم التعاقد مع بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي في نهاية يونيو الماضي، لكن مطالبة ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال الفترة الماضية، هددت تواجدهما كزميلين ضمن الفريق الكتالوني، قبل أن يعلن ميسي تراجعه عن موقفه والبقاء مع الفريق.

وقال بيانيتش في تصريحاته للصحفيين: لا أستطيع تخيل ميسي بقميص فريق آخر. كنت أعتقد أنه من المستحيل عدم تسوية الأمور.، كنت أرغب في اللعب معه. حالفني الحظ بالشكل الكافي للعب إلى جانب لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وفرانشيسكو توتي".

وتابع: تاريخ ميسي مع النادي مذهل. هو بطل عظيم ولاعب حاسم للانتصارات، أعتقد أن برشلونة يشكل منزله. هو أفضل لاعب في كل العصور. وسنحاول التتويج بالألقاب معه.

ووقع بيانيتش (30 عاماً) عقده الذي يستمر أربعة أعوام مع برشلونة، في استاد كامب نو اليوم الثلاثاء واستعرض قميصه مع الفريق الذي يحمل رقم "8".