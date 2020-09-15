مدرب نيوكاسل سعيد بأداء اللاعبين الجدد

كشف ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد سعادته بسرعة تأقلم الثلاثي الجديد كالوم ويلسون وجيف هندريك وجمال لويس على الحياة في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تألقهم خلال الفوز 2-صفر خارج الديار على وست هام يونايتد يوم السبت.



واستهل نيوكاسل مشواره في الموسم الجديد بانتصار سهل بعد هدفين من ويلسون وهندريك وأداء قوي من الظهير الأيسر لويس، وأبلغ بروس، الذي احتل فريقه المركز 13 الموسم الماضي، الصحافيين: لم يكن الفوز فقط هو ما أسعدني، بل الطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة، ففي وجود ثلاثة لاعبين جدد بالتشكيلة، لعبوا وكأنهم هنا منذ سنوات وليس مجرد أسبوع واحد، وهذا ما أسعدني والثلاثة كانوا رائعين في ظهورهم الأول.



ويلتقي نيوكاسل مع بلاكبيرن روفرز المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثاني لكأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يخوض وافد جديد آخر هو رايان فريرز مباراته الأولى.



ويعود فريق بروس إلى الدوري يوم الأحد لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون الذي خسر مباراته الأولى أمام تشيلسي 1-3 يوم الاثنين.