مورا يحث لاعبي توتنهام على تجاوز آثار خسارة إيفرتون

كشف لوكاس مورا مهاجم توتنهام هوتسبير إنه يجب التعافي سريعا من إحباط الهزيمة 1-0 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عند مواجهة لوكوموتيف بلوفديف في الدوري الأوروبي هذا الأسبوع.



ويلعب فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي خسر المباراة الافتتاحية في الدوري المحلي يوم الأحد الماضي، في ضيافة بطل كأس السوبر البلغارية يوم الخميس المقبل ويتأهل الفائز من هذه المباراة الفاصلة الواحدة إلى الدور الثالث التمهيدي.



وقال مورا لموقع النادي : إنها مباراة واحدة فقط ولو خسرنا سنودع المسابقة، نحتاج إلى خوض المباراة بعقلية سليمة وبقوة ذهنية والذهاب إلى هناك من أجل التأهل لأننا نريد الفوز بهذه المسابقة ولدينا الإمكانات لتحقيق الانتصار.



وأكد مورا أن الخسارة أمام إيفرتون أصابت الفريق بالإحباط، وقال الجناح البرازيلي : اللاعبون محبطون لأننا ندرك مدى أهمية هذه المباراة، كانت أول مباراة في الموسم وكان من المهم جدا أن نبدأ بقوة وبحصد النقاط الثلاث.



وختم: الآن علينا أن نتطلع إلى الأمام ونلعب بشكل أفضل، ليس لدينا الوقت للبكاء، لدينا مباراة أخرى مهمة ونحتاج إلى أن نكون مستعدين.

