توتنهام يرغب باستعادة الويلزي بيل من ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية الثلاثاء أن نادي توتنهام الإنجليزي يفاوض ريال مدريد الإسباني لاستعارة لاعبه السابق غاريث بيل، وذلك بعدما استبعده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من حساباته.

وانتقل بيل (31 عاماً) إلى ريال مدريد من توتنهام بالتحديد صيف 2013 ونجح في إحراز دوري أبطال أوروبا أربع مرات في صفوف الفريق الملكي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الاسباني مرتين.

وذكرت تقارير أخرى أن توتنهام دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره الأيسر سيرخيو ريغيون الذي أعاره نادي العاصمة الموسم الماضي الى إشبيلية وسط رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته كذلك.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما سقط على أرضه أمام إيفرتون بهدف دون رد يوم الأحد.