لاعبو منتخب أستراليا يوافقون على خفض أجورهم

أعلن اتحاد لاعبي أستراليا لكرة القدم يوم الأربعاء، موافقة لاعبي المنتخب الوطني على خفض أجورهم ضمن اتفاق جماعي أخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال اتحاد اللاعبين والاتحاد الأسترالي للعبة في بيان مشترك، إن هذه الخطة الجديدة التي ستطبق على منتخبات الرجال والسيدات، ستسري حتى كأس العالم 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف البيان المشترك: خلال العمل التعاوني، اتفق اتحاد اللاعبين والاتحاد الأسترالي على العديد من الآليات ضمن اتفاق جماعي للتعامل مع الآثار الإقصائية لجائحة "كوفيد-19".

ولم يتوصل في المقابل اللاعبون المحترفون في أستراليا بعد لاتفاق بخصوص الأجور مع الأندية بعد خفض كبير في رواتبهم للسماح باستكمال الدوري الأسترالي بعد توقف حوالي أربعة أشهر بسبب الوباء.

وتأمل الأندية في خفض الأجور بنسبة كبيرة في ظل الحصول على إيرادات أقل كثيرا بينما رفض اتحاد اللاعبين اقتراحا من الأندية بخفض الرواتب "من جانب واحد".

ومن المقرر عودة اللاعبين إلى المران مع أنديتهم في أكتوبر وقبل انطلاق الموسم الجديد مطلع 2021.