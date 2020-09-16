نيوكاسل يعير مهاجمه الياباني موتو إلى إيبار

أعلن نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، انتقال المهاجم يوشينوري موتو إلى إيبار الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.

والتحق مهاجم اليابان البالغ عمره 28 عاما بتشكيلة نيوكاسل قادما من ماينز الألماني بعقد لأربع سنوات في أغسطس 2018 مقابل 9.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه سجل هدفين فقط في 28 مباراة مع نيوكاسل في كل المسابقات.

ودعم نيوكاسل خط الهجوم بضم كالوم ويلسون والجناح رايان فريزر ضمن عدة صفقات قبل أن يبدأ الموسم بالفوز 2-0 على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري مطلع الأسبوع الجاري.

وسيلعب فريق المدرب ستيف بروس، الذي بلغ الدور الثالث في كأس الرابطة بالتفوق 1-0 على بلاكبيرن روفرز يوم الثلاثاء، مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.