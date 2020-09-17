دي بوير مرشح لتدريب منتخب هولندا

كشفت صحيفة "دي تليغراف" وشبكة "إن.أو أس" يوم الخميس، أن فرانك دي بوير، مدرب فريق أياكس أمستردام لكرة القدم السابق، هو المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الهولندي.

وكانت آخر محطة تدريبية لدي بوير في فريق أتالانتا يونايتد الأميركي، ولكن النادي والمدرب انفصلا بسبب غياب النجاح، بينما أفضل محطاته التدريبية جاءت مع فريق أياكس، حيث قاده للتتويج بأربعة ألقاب للدوري الهولندي خلال الفترة من 2010 إلى 2014، كما درب إنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي.

وبسؤاله مؤخرا عن إمكانية تدريب المنتخب، قال دي بوير لشبكة "فوكس سبورتس": إنه لشرف كبير إذا كان بإمكانك تولي تدريب المنتخب الوطني في هذه البلاد. ربما تكون هذه أهم وظيفة في هولندا بعد منصب رئيس الوزراء.

ويريد الاتحاد الهولندي لكرة القدم تقديم المدرب الجديد قبل مباريات المنتخب المقبلة في شهر أكتوبر أمام المكسيك في مباراة ودية وأمام المنتخبين البوسني والإيطالي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد منذ رحيل رونالد كومان عن الفريق لتولي تدريب فريق برشلونة في أغسطس الماضي.