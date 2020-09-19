أستون فيلا يتعاقد مع المهاجم البوركيني تراوري

كشف نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أنه تعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو برتران تراوري لاعب أولمبيك ليون الفرنسي.



ولم يكشف الفريقان النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن فيلا دفع نحو 19 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات تراوري (25 عاماً)



وقال دين سميث مدرب أستون فيلا في بيان عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: نحن سعداء للغاية بقرار تراوري بالانضمام إلى أستون فيلا. فهو لاعب يتمتع بموهبة هائلة وسيعزز بحق خياراتنا الهجومية.



وشارك تراوري في 126 مباراة مع ليون وأحرز 33 هدفا بعد انضمامه إليه قادما من تشيلسي الإنجليزي في 2017، وقال بعد إتمام عملية الانتقال: أنا سعيد جدا بعودتي إلى إنجلترا.. دائما كنت أريد العودة للدوري الممتاز.. وهذا هو المكان المناسب للعودة، إنها خطوة جيدة.



ويسعى أستون فيلا لتعزيز خطه الأمامي بعدما كان قريبا من الهبوط واحتل المركز 17 بين فرق الدوري الممتاز في الموسم الماضي، إذ ضم إميليانو مارتينيز حارس أرسنال والمهاجم أولي واتكينز من برينتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية.