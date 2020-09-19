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إيفرتون يتخم شباك وست بروميتش بخماسية

المصدر: لندن - د ب أ
إيفرتون رفع رصيده إلى 6 نقاط
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فاز فريق إيفرتون على ضيفه وست بروميتش 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقمص دومينيك كالفيرت دور البطولة لإيفرتون بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 و62 و66 وخاميس رودريغيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومايكل كين في الدقيقة 54، فيما سجل هدفي وست بروميتش غرادي ديجانا في الدقيقة العاشرة وماثيو بيريرا في الدقيقة 47، كما شهدت المباراة طرد كيران جيبس لاعب وست بروميتش في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع إيفرتون رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وظل وست بروميتش بلا نقاط في قاع الترتيب.

كلمات دالّة

#وست بروميتش, #خاميس, #إيفرتون

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