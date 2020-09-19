بيرلو يستبعد انضمام سواريز إلى يوفنتوس

استبعد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس انضمام لويس سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروغواي إلى فريقه مع استعداد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد.



ويستهل بيرلو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريسيو ساري على الرغم من عدم امتلاكه خبرة تدريبية، مشواره مع يوفنتوس باستضافة سامبدوريا يوم الأحد، مشيراً إلى أن يوفنتوس بحاجة إلى مهاجم لكن لا يوجد الوقت الكافي لحصول سواريز على جواز سفر إيطالي.



ووصل يوفنتوس إلى الحد الأقصى للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد ضم البرازيلي آرثر من برشلونة والأميركي ويستون ماكيني ولن يستطيع التعاقد مع سواريز سوى بعد حصوله على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي.



وقال بيرلو: ننتظر الحصول على مهاجم، الوقت ما زال متاحا في سوق الانتقالات لذا فنحن نتعامل بهدوء وسعادة ولسنا متعجلين، سواريز سيكون صعبا لأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للحصول على جواز سفر لذا من المرجح ألا نضمه.



ويحق لسواريز الحصول على الجنسية لأن زوجته مواطنة إيطالية وفي المعتاد يحتاج الأمر إلى عدة سنوات وهي واحدة من التفاصيل التي تم التغاضي عنها عند ظهور تكهنات انضمامه إلى بطل إيطاليا الشهر الماضي.