رابطة الدوري الإيطالي تطالب بفتح المدرجات للجماهير

دعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الحكومة الإيطالية إلى إعادة فتح الملاعب للجماهير بشكل جزئي مع مراعاة تدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أن سمحت منطقة إيميليا روماجنا بحضور عدد محدود من الجماهير في مباراتين بالجولة الأولى من الدوري.

وكتب لويجي دي سيرفو المدير العام للرابطة في مذكرة مساء يوم الجمعة : الوضع الذي نمر به مع بداية الموسم خيالي، يوليو قدمنا بروتوكول مفصل مكون من أكثر من 300 ورقة لإعادة فتح الملاعب بشكل جزئي بأقصى درجات الآمان. ولكن إلى جانب القرار الشرعي يوم الجمعة من منطقة إيميليا روماغنا، تسود الفوضى بداية الدوري.

وألغى ستيفانو بوناتشيني حاكم إيميليا روماغنا قرار الإغلاق الذي صدر في مارس الماضي ، عندما دخلت إيطاليا في إغلاق شامل وتوقفت الرياضة لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر حيث تسبب الوباء في وفاة 35 ألف شخص.

وظلت الملاعب خالية مع استئناف الموسم في يونيو والذي انتهى مطلع أغسطس الماضي، ويسمح مرسوم بوناتشيني بحضور ألف مشجع لمباراة بارما أمام نابولي الأحد، والسماح لنفس العدد بحضور مباراة ساسولو وكالياري.

وسيتم تطبيق نفس الإجراء على الديربي الذي يجمع بين بولونيا وبارما يوم 28 سبتمبر الجاري، بينما سيشاهد أكثر من ثلاثة آلاف شخص سباق الجائزة الكبرى بإيمولا ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا-"1 يوم 31 أكتوبر المقبل والأول من نوفمبر.

ويتطلب الإجراء تسجيل المشاهدين عبر الإنترنت، والذين يجب عليهم الحفاظ على المسافة الآمنة، وارتداء الأقنعة وأن يظلوا جالسين خلال المباراة، بدون حمل أعلام أو لافتات.

وجاءت اشارة إلى إمكانية إعادة فتح الملاعب بشكل جزئي مساء يوم الجمعة من فينشينزو سابادافورا وزير الرياضة، عندما أعلن أن ألف شخص سيسمح لهم بدخول ملعب فورو إيطاليكو في العاصمة لمشاهدة الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة روما لأساتذة التنس، المقرر إقامتهما يومي الأحد والاثنين المقبلين.