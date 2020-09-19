زيدان ينفي وجود مشكلة شخصية مع غاريث بيل

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت أنه لم يقل شيئا لغاريث بيل قبل رحيله للانضمام إلى توتنهام هوتسبير اللندني لكنه أشاد بما قام به الجناح الويلزي المخضرم للفريق الملكي، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة شخصية بينهما.



وتوجه بيل إلى العاصمة البريطانية يوم الجمعة لإتمام إجراءات انضمامه على سبيل الإعارة إلى فريقه السابق توتنهام بعد قضاء سبعة أعوام مليئة بالإنجازات والألقاب في صفوف العملاق الإسباني قبل أن يصبح خارج حسابات المدرب زيدان.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مباراة ريال الأولى في الموسم الجديد للدوري الإسباني على أرض ريال سوسيداد يوم الأحد: لم أتحدث إليه، لكني أعرف ما قام به لهذا النادي، لقد أثبت دوما تميزه ولا جدال مطلقا حول إنجازاته في صفوف النادي.



ورغم أن بيل لعب دورا بارزا في فوز ريال بدوري أبطال أوروبا في 2016 وهو الموسم الأول لزيدان على رأس الجهاز الفني إلا أنه غاب عن معظم فترات الموسم الثاني بسبب الإصابات وفشل بعد ذلك في دخول تشكيلة البداية تحت قيادة المدرب الفرنسي، حتى بعد أن أحرز هدفين في شباك ليفربول في نهائي دوري الأبطال في 2018.



لكن زيدان رغم كل ذلك ينفي أنه من دفع بيل للرحيل، وقال عن ذلك: لم يكن الأمر بهذا الشكل. بل هو أكثر تعقيدا من ذلك، بالنسبة لبيل كان الوضع دوما يتعلق بجانب في مواجهة جانب آخر، لكن لم تكن هناك أبدا أي مشكلة بيني وبينه.



وأضاف زيدان: دائما تحدث بعض الأمور، الآن هناك تغيير في مسيرته وكل ما يمكننا القيام به هو أن نتمنى له كل التوفيق، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لكني دوما كنت أقول إنه لاعب رائع.



وبعد رحيل بيل تتجه الأنظار وتتحول الآمال في ريال الآن إلى إيدن هازارد الذي يتقاسم لقب أغلى لاعب في الفريق رغم أنه لا يتوقع أن يشارك في مواجهة سوسيداد.



وتعثرت مسيرة البلجيكي هازارد في موسمه الأول مع ريال مدريد بسبب تعرضه لإصابتين في الكاحل ومشكلات أخرى تتعلق باللياقة وقال زيدان إنه لن يتعجل في الدفع به من جدي، وأردف: لدينا مزيد من الوقت للإعداد للموسم وكل ما يحتاج إليه هو ضمان استعادة لياقته بنسبة 120 في المئة.