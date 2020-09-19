غوارديولا: أغويرو سيعود بعد شهرين

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن الفريق لمدة تصل إلى شهرين بعد خضوعه إلى عملية جراحية في الركبة شهر يونيو الماضي.

وقال غوارديولا للصحفيين مساء يوم الجمعة: كنا نعلم أن الإصابة صعبة، إنه يقوم بعمله، ربما خلال شهر أو اثنين سيكون جاهزا، يجب أن يعود للملعب واستعادة حالته البدنية، لقد غاب عن الفريق لفترة طويلة، كما أنه ليس الشخص الذي يستعيد حالته البدنية سريعا لذلك أعتقد أنه في خلال شهر أو اثنين سيكون جاهزا.

ويبدأ مانشستر سيتي حملته في الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه وولفرهامبتون يوم الاثنين بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى.