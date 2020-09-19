فليك ينتقد قرار إقامة "السوبر" في بودابست

أعرب هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن استيائه من اختيار العاصمة المجرية بودابست لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي، بسبب تصنيف السلطات الألمانية للمدينة ضمن قائمة البؤر الخطيرة لانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".



وفي أعقاب الفوز الكاسح لبايرن ميونخ بثمانية أهداف نظيفة على شالكه في افتتاح الدوري الألماني مساء الجمعة، قال فليك: هذا أمر غير مفهوم تماما، لكننا لسنا من اتخذ القرار، فهناك آخرون اتخذوه.



كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد عقب اجتماعه يوم الخميس أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين نادي بايرن ميونخ الألماني الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا ونادي إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، ستقام في بودابست يوم الخميس المقبل بحضور جماهير، وستكون هذه هي أولى المباريات على أجندة بطولات "يويفا" التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا، ومن المنتظر السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف من مشجعيه، سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الاستاد الذي تبلغ سعته 67 الف مشجع.



وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أدرج بودابست مساء يوم الأربعاء قبل إعلان يويفا بيوم ضمن البؤر الخطيرة لفيروس كورونا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة هناك، وأعقب ذلك صدور تحذير من الخارجية الألمانية من السفر إلى هناك وهو التحذير الذي سيسري على جماهير الكرة أيضا، ولا يزال يويفا حتى الآن متمسكا بخطط إقامة المباراة في ستاد بوشكاش ارينا بحضور الجماهير.



وكانت مباراة بايرن أمام شالكه أقيمت في ميونخ بدون حضور جماهيري نظرا لارتفاع حالات الإصابة في مدينة ميونخ، حيث تخلى بايرن قبل وقت قصير من المباراة عن خطته الخاصة بحضور 7500 مشجع للمباراة.