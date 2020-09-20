غرناطة يهزم ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني

تصدر فريق غرناطة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ألافيس 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس على بلد الوليد بهدفين دون رد.



وسجل هدف التقدم لغرناطة روبرتو سولدادو في الدقيقة السابعة وتعادل ألافيس عن طريق خوسي لويس سامارتين ماتو في الدقيقة 22 قبل أن يسجل داروين ماتشيز هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة 79، ليرفع غرناطة رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل ألافيس بلا نقاط.



وفي المباراة الثانية، فاز ريال بيتيس على ضيفه بلد الوليد 2 – صفر، بفضل هدفي نبيل فقير في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء وويليام كارفالو في الدقيقة 18.