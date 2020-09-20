غندوغان: 100 نقطة ستتوج سيتي بطلاً للدوري

يرى إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي أنه يتعين على فريقه حصد 100 نقطة على الأقل في الموسم الحالي إذا أراد المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل فريق المدرب بيب غوارديولا رقما قياسيا عندما حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018 وفي الموسم التالي 2018-2019 جمع سيتي 98 نقطة وأحرز اللقب متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول.



وفي الموسم الماضي فشل الفريق في الوصول إلى هذا المستوى عندما جمع 81 نقطة متخلفا بفارق 18 نقطة عن البطل ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب.



وقال غندوغان في تصريحات إعلامية: الموسم الماضي أحرزنا أكبر عدد من الأهداف وفاز إيدرسون بلقب القفاز الذهبي لتفوقه في عدد مرات الحفاظ على نظافة شباكه لكننا الآن بحاجة إلى التحسن لأننا خسرنا عددا كبيرا جدا من المباريات.



وأضاف لاعب الوسط الألماني: من المستحيل الفوز بكل مباراة لكنك تستطيع التعلم من الهزائم، من الصعب حصد 100 نقطة أو 98 نقطة في كل عام لكننا نريد المنافسة على كل الألقاب من جديد، علينا أن نكون قريبين من هذا المستوى.



وأردف قائلا: علينا ألا نسعى لتغيير أسلوبنا بصورة كاملة لأننا نتميز بطريقتنا في اللعب التي حققت نجاحا كبيرا في الماضي لكن هناك بعض الأمور الصغيرة التي يمكننا تحقيق التحسن فيها إذا أردنا تقديم موسم أفضل من العام الماضي.



وسيستهل سيتي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي في مواجهة وولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين.

